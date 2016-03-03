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بدء محاكمة غادة إبراهيم لاتهامهما بإدارة شقة لممارسة أعمال منافية للآداب

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بدء محاكمة غادة إبراهيم لاتهامهما بإدارة شقة لممارسة أعمال منافية للآداب بدء محاكمة غادة إبراهيم لاتهامهما بإدارة شقة لممارسة أعمال منافية للآداب
بدأت، منذ قليل، محكمة جنح دار السلام، المنعقدة بمحكمة المعادى، اليوم الخميس، نظر جلسة محاكمة الفنانه غادة إبراهيم، على خلفية اتهامها وآخرين بإدارة وتأجير شقتها فى ممارسة الدعارة.

وعلى جانب آخر قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة بإخلائها من المواطنين والصحفيين ووالمصورين قبل بدء الجلسة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد شافعى، قد تمكنت من ضبط الفنانة غادة إبراهيم بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب وتسهيل واستغلال الساقطات فى أعمال الدعارة بالقاهرة.


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