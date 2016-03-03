ضبط عاطل بحوزته 34 تذكرة هيروين قبل ترويجها فى العلمين

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم من ضبط عاطل بحوزته 34 تذكرة هيروين، قبل ترويجها على عملائه فى الساحل الشمالى.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الخميس، إخطاراً بضبط "مستور.ن.ه"، 27 سنة، عاطل، مقيم العزبة الشرقية فى مدينة الضبعة، وبحوزته 34 لفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.

مصرع 2 بحوزتهما 158 ألف قرص مخدر فى حادث تصادم بمطروح

ضبط عاطل بحوزته 30 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين فى مطروح

>