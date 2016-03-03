تجديد حبس 3 أمناء شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق فى قضية الرشوة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم، اليوم، الخميس، تجديد حبس 3 أمناء شرطة بكمين المريوطية 15 يوما على ذمه التحقيقات لاتهامهم بتقاضى مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة، مقابل عدم تحرير مخالفات لهم، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم متلبسين بتقاضى الرشوة.

وكشفت التحقيقات التى يباشرها محمد معبد وكيل النيابة، عن أن تحريات مباحث الإدارة العامة للمرور رصدت قيام كل من "عمرو.ع.ع"، و"رمضان.ش.ح"، و"أحمد.ع.ع" أمناء شرطة بإدارة مرور الجيزة المعينين خدمة بكمين المريوطية أعلى الطريق الدائرى، يتقاضون مبالغ مالية من السائقين لعدم تحرير مخالفات لهم، فتم إصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنت مباحث المرور من إلقاء القبض على المتهمين أثناء تقاضيهم رشوة من السائقين، لإعطائهم رشوة 50 جنيهًا.

وأسفرت التحقيقات عن عثور أمين الشرطة "أحمد.ع" على مواد مخدرة وسيجارة حشيش بحوزته عقب إلقاء القبض عليه، كما كشفت التحريات عن أن سيارة رمضان أحد أمناء الشرطة توجد بها اللوحات المعدنية غير مطابقة، وبالتحريات تبين وجود لوحات السيارة مسروقة، ووجهت النيابة للمتهمين من أمناء الشرطة تهمة تقاضى رشوة وطلب رشوة مالية وتعاطى المخدرات، وطلبت النيابة الاستعلام عن فحص اللوحات المعدنية من الإدارة العامة للمرور، وعن كونها مسروقة من عدمه كما توجه النيابة لسائقى النقل والملاكى تهمة إعطاء رشوة.

اليوم.. محكمة جنح الهرم تنظر تجديد حبس 3 أمناء شرطة متهمين بتقاضى رشوة