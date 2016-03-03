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دفاع المتهم الثالث فى التخابر مع قطر: أقوال ابنة موكلى تنفى إفشاء الأسرار

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دفاع المتهم الثالث فى التخابر مع قطر: أقوال ابنة موكلى تنفى إفشاء الأسرار دفاع المتهم الثالث فى التخابر مع قطر: أقوال ابنة موكلى تنفى إفشاء الأسرار
تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، سماع مرافعة الدفاع.

وقال المحامى "كامل مندور" دفاع المتهم الثالث "أمين الصيرفى" سكرتير مرسى وقت رئاسته للجمهورية إن أقوال كريمة أمين ابنة موكله بالتحقيقات: "أنا فعلا سلمت الأوراق لأسماء الخطيب معدة بشبكة رصد الإعلامية، ليس بغرض النشر ولكن للحفاظ عليها من العبث"، مؤكدا أن هذه الأقوال تعنى أن المسئول عن تهمة الإفشاء والتسريب هو من جاء بعد ذلك التسليم، ولا علاقة لكريمة بجريمة الإفشاء.

وتساءل "مندور" أنه لو أن القائم بجريمة الإفشاء هو أمين حفظ المستندات أو مدير مكتب الرئيس أو سكرتيره أو رئيس الجمهورية نفسه، فهل من المنطق أن يقوم بتسريب أصل المستندات؟ مؤكداً أنه كان من الكفاية أن يقوم بكتابة تقرير صغير بها، أو تصويرها حتى فتوغرافياً والاحتفاظ بالاصول كما هى حتى لا يسأل عليها فيما بعد.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.


>من قبل المسئولين.. دفاع المتهم الثالث بـ"التخابر مع قطر": هناك إهمال جسيم فى نقل المستندات

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