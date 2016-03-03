تأجيل محاكمة متهمى "أجناد مصر" لـ 5 إبريل لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم "أجناد مصر " الإرهابى، وذلك فى ضوء اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، مستهدفين الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة، والمنشآت الحيوية، والممتلكات العامة، إلى جلسة 5 إبريل المقبل، لسماع الشهود.

ونسبت النيابة العامة إلى القيادى الإرهابى بالتنظيم همام محمد عطية -توفى لاحقا فى اشتباك نارى مع قوات الشرطة- ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر" الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى فى المجتمع.

بدء محاكمة المتهمين فى "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى ومنع دخول الصحفيين