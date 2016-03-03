نقل متهمين تشاجرا داخل حجز محكمة جنوب القاهرة لـ"مستشفى أحمد ماهر"

قال مصدر أمنى بمحكمة جنوب القاهرة، إن مشاجرة نشبت، اليوم الخميس، بين متهمين داخل حجز المحكمة تطورت إلى تعديهما على بعضهما، مما أسفر عن إصابتهما بجروح قطعية.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية تدخلت لفض المشاجرة، وتبين أن المتهمين تابعان لقسم السيدة زينب، تم إيداعهما حجز المحكمة قبل عرضهما على القضايا المضبوطين على إثرها على نيابة السيدة زينب.

وأشار إلى أنه بتفتيشهما عثر بحوزتهما على سلاحين أبيض "قطر ومشرط"، وتم التحفظ عليهما، ونقلهما إلى مستشفى أحمد ماهر بمنطقة السيدة زينب للعلاج، وجارِ اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة.

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