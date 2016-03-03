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السجن من 7 لـ10 سنوات لـ159 إخوانيا فى اقتحام كنيسة بقرية دلجا فى المنيا

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السجن من 7 لـ10 سنوات لـ159 إخوانيا فى اقتحام كنيسة بقرية دلجا فى المنيا السجن من 7 لـ10 سنوات لـ159 إخوانيا فى اقتحام كنيسة بقرية دلجا فى المنيا
قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة 159 من المتهمين باقتحام كنيسة الأنبا إبرام بقرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المنيا، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ35 متهماً حضورياً، و10 سنوات غيابيا لـ124 متهما آخرين، فى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء العسكرى فى شهر فبراير من العام الماضى، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وبث الفوضى فى البلاد، والتحريض على التظاهر والتعدى على منشآت عامة ودور عبادة.
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>السجن 5 أو 10 سنوات لـ117 متهما من الإخوان فى أحداث عنف بالمنيا

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