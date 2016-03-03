إخلاء سبيل مدير صفحة "مباشر من الإسماعيلية" بكفالة 5 آلاف جنيه

أمرت نيابة الإسماعيلية بإخلاء سبيل محمود أحمد عبد العظيم، الموظف بهيئة التأمينات على ذمة اتهامه بإدارة صفحة إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام بكفالة بلغت 5 آلاف جنيه.

وقال محمد حنفى محامى المتهم إن إخلاء السبيل اليوم الخميس بكفالة مالية مع استكمال إجراءات الاتهام فى القضية رقم 972 إدارى ثان لسنة 2016.

ويواجه محمود عبد العظيم اتهامات إذاعة أخبار تتضمن جرائم للتحريض ضد الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، وإدارة صفحة على موقع "فيس بوك" تحمل اسم "مباشر الإسماعيلية" بغرض الترويج لأخبار مغلوطة والشائعات التى من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الرأى العام ضد الدولة.

وساهم عبد العظيم فى تأسيس نقابة مستقلة للعاملين بهيئة التأمينات والمعاشات ويدير صفحة مباشر من الإسماعيلية منذ عام 2012، كصفحة إخبارية تنقل أخبار صحافة المواطن بالمدينة.



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