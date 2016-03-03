في_إفريقيا - تحديد موعد لقاء الأهلي مع ريكرياتيفو الأنجولي

أرسل الاتحاد الإفريقي خطابا رسميا للأهلي يبلغه فيه بتحديد موعد مباراته أمام ريكرياتيفو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم السبت 12 مارس الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت أنجولا الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

وسيسافر الأهلي إلى أنجولا يوم الثلاثاء المقبل 8 مارس في رحلة شافة ستستمر 16 ساعة بحسب تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول.

تفاصيل الرحلة الشاقة للأهلي إلى أنجولا من أجل مواجهة ريكرياتيفو

الأهلي الذي يسعى لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنه منذ 2013 سيفتتح مباريات البطولة بمواجهة ريكرياتيفو على أن يواجه المتأهل في دور الـ16 المتأهل من الجيش الرواندي أو يانج أفريكانز التنزاني.