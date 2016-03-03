تقرير في الجول – إنجلترا تقترب من الاحتفاظ بالمقعد الرابع في دوري الأبطال 2018

اقتربت إنجلترا بشكل كبير من الاحتفاظ بمقعدها الرابع في دوري أبطال أوروبا بعد أن نجحت الأندية الإنجليزية في توسيع الفارق مع نظيرتها الإيطالية.

إنجلترا بسبب تراجع أنديتها في المسابقات الأوروبية في المواسم الخمسة الأخيرة تراجعت للمركز الثالث خلف ألمانيا وإسبانيا فيما اقتربت الأندية الإيطالية منها لتشكل خطرا عليها.

ونشر موقع الاتحاد الأوروبي تقريرا أشار فيه لاقتراب أندية إنجلترا من الاحتفاظ بالمقعد الرابع ويشرح FilGoal.com كيف تم الأمر.

الحسبة

في البداية يتم احتساب عدد المقاعد وفقا للنقاط التي تحصل عليها الأندية من كل دولة في المواسم الخمسة الأخيرة، فمثلا الصدارة لأندية إسبانيا برصيد 97.713 نقطة أما ألمانيا في المركز الثاني برصيد 77.177 وإنجلترا ثالثا 73.909 وإيطاليا رابعا برصيد 70.272.

ووفقا لعدد نقاط هذا الموسم يتم حسم أمر مقاعد بطولة العام بعد المقبل أي موسم 2017-2018، تماما مثلما حسمت نقاط العام الماضي عدد مقاعد الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا والذي سيشهد مشاركة 4 أندية من إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

تهديد إيطالي

بعد خصم نقاط الموسم 2010-2011 اقتربت أندية إيطاليا بشكل كبير من نظيرتها الإنجليزية خاصة بعد أن نجحت في التفوق عليها في نقاط الموسم الماضي بأكثر من 6 آلاف نقطة ليتقلص الفارق إلى 3 آلاف نقطة تقريبا بشكل عام وهو ما يعني في حالة تحقيق إيطاليا لنتائج أفضل من إنجلترا في المسابقات الأوروبية بأكثر من 3000 نقطة سيخطف الكالتشيو مقعدا رابعا في دوري الأبطال من إنجلترا.

لكن ما حدث أن حتى الآن الأندية الإنجليزية تتفوق على نظيرتها الإيطالية، إذ هناك 3 أندية إنجليزية في دور الـ16 من دوري الأبطال مقابل فريق واحد فقط إيطالي وكذلك هو الأمر في الدوري الأوروبي.

في حالة توديع لاتسيو ويوفنتوس لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال في الجولة المقبلة سيكون الأمر حسم تماما لصالح إنجلترا التي تتفوق الآن بفارق 500 نقطة كما أنها حسمت مقعدا في دور الـ8 في الدوري الأوروبي إذ يلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول في ثمن النهائي.

يوفنتوس تعادل إيجابيا على ملعبه مع بايرن ميونيخ وصعب الأمور على نفسه فيما يحتاج لاتسيو لعبور سبارتا براجا التشيكي في مهمة سهلة لنادي العاصمة الثاني.

أما فرق إنجلترا في دوري الأبطال حققت نتائج متواضعة عدا مانشستر سيتي الذي فاز خارج ملعبه ووضع قدما في ربع النهائي فيما خسر أرسنال على ملعبه من برشلونة وتشيلسي خارج ملعبه من باريس سان جيرمان، فيما سيخوض توتنام مواجهتين قويتين مع دورتموند في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.