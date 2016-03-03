اتحاد الكرة: الأهلي والزمالك قد يلعبان الكأس بدون الدوليين

ألمح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إلى إمكانية انطلاق مشوار الأهلي والزمالك في كأس مصر بدون الدوليين.

وصرح حسين عبر قناة (النهار اليوم): "من الوارد أن يوافق الأهلي والزمالك على بدء مشوارهما في الكأس بدون الدوليين، واتحاد الكرة ترك لهما الحرية في ذلك".

وأوضح: "كما أكدنا عند إجراء القرعة أنه يحق لأي فريق تأجيل مباراته في دور الـ 32، في حالة انضم اثنين من لاعبيه على الأقل لصفوف المنتخب".

واستدرك: "ولكن إذا تأجل لقائي الأهلي والزمالك في الكأس، سيعاني الفريقان من ضغط شديد في جدول المباريات".

وحدد اتحاد الكرة يومي 22 و23 مارس الجاري لانطلاق مسابقة الكأس، علمًا بأن القرعة أوقعت الزمالك في مواجهة شباب الضبعة، والأهلي مع ديروط.

ولفت عامر حسين إلى أن نادي الإسماعيلي طلب تقديم مباراته في الكأس إلى يوم 19 مارس لارتباطه ببطولة في تونس خلال الفترة من 20 إلى 29 مارس.

ويستهل "الدراويش" مشواره في الكأس بلقاء مع الرجاء.