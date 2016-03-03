الثعلب يختار - أفضل 11 لاعبا زاملهم في الزمالك

ليستر سيتي يواصل الحلم.. توتنام يقترب وأرسنال ومانشستر سيتي يبتعدان.. ومانشستر يونايتد يزحف من بعيد..

عشر جولات تبقت على نهاية الدوري الانجليزي الممتاز في موسم غريب. ليستر سيتي الذي نجا من الهبوط بمعجزة في الموسم الماضي أبى إلا أن يضيف معجزة أكثر خيالاً، ليتصدر الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل عشر مباريات على النهاية.. الفريق الذي أكد مدربه كلاوديو رانييري في كل مرة أن هدفه الوحيد هو البقاء في الدوري أصبح يحلم بالفوز بالدوري في حكاية أقرب لحواديت "أليس في بلاد العجائب".

توتنام هوتسبير هو المطارد المباشر في مفاجأة أخرى لم ينتظرها الكثيرون. فريق كان منتهى حلمه الوصول لدوري أبطال أوروبا، وفي كل مرة كان الحلم يضيع في المراحل الأخيرة. لكن مع ماوريشيو بوتشيتينو أصبح توتنام يحلم بالفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 55 عاماً.

وخلف الثنائي المفاجئ يأتي أرسنال الذي كان المرشح الأول للقب مع تعثر القوى التقليدية المنافسة، لكن "مقالب" فريق أرسين فينجر المعتادة استمرت، ثم مانشستر سيتي الذي فرط في تسع نقاط متتالية كانت كفيلة بإعادته للقمة، وأخيراً يأتي مانشستر يونايتد الذي يتسلل من بعيد وسط أحلام جماهيره بأن ينقلب الموسم الذي بدا كارثياً في بدايته لحلم ليلة صيف جميلة في النهاية.

في التقرير التالي يستعرض معكم FilGoal.com المباريات المتبقية لخماسي المنافسة على لقب الـ Premier League هذا الموسم، مع الوضع في الاعتبار أن مانشستر سيتي تتبقى له مباراة إضافية عن بقية الفرق لتأجيل مباراته أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية نظراً لخوضه نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام ليفربول.

الترتيب إلا عشرة

مع نهاية مباريات الجولة الثامنة والعشرين وقبل 10 جولات على النهاية يتصدر ليستر سيتي المسابقة برصيد 57 نقطة، يتبعه توتنام هوتسبير بـ54 نقطة، ثم أرسنال برصيد 51 نقطة، ويتساوى ثنائي مدينة مانشستر سيتي ويونايتد في رصيد 47 نقطة لكل منهما لكن سيتي الذي يتفوق بفارق الأهداف لعب 27 مباراة فقط.

ليستر سيتي.. المطبات في الآخر

يبدأ "الثعالب" الجولات العشر الأخيرة بلقاء خارج ملعبهم أمام واتفورد، ثم يستضيفون نيوكاسل يونايتد. ليستر سيتي يخرج مجدداً لملاقاة كريستال بالاس، قبل أن يستضيف ساوثامبتون ثم يخرج للقاء سندرلاند. بعدها يخوض فريق كلاوديو رانييري مباراتين متتاليتين بملعبه أمام وست هام يونايتد ثم سوانزي سيتي.

وربما سيكون على ليستر حسم المباريات السابقة قبل أن يخوض ثلاث اختبارات قاسية في نهاية المشوار، حيث يخرج لمواجهة مانشستر يونايتد، ثم يعود لملعب كينج باور ليستضيف إيفرتون، ويختتم مشوار الدوري في لندن بلقاء حامل اللقب تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج.. لقاء يحلم رانييري وفريقه بأن يكون لقاء "تسليم وتسلم السلطة".

توتنام هوتسبير.. تحدي الأربعة الكبار

إذا أراد توتنام إنهاء 55 عاماً بلا دوري منذ فوزه الثاني والأخير بلقب الدوري الانجليزي عام 1961، فسيكون عليه تحدي "الأربعة الكبار" في انجلترا. توتنام يبدأ مشوار الجولات العشر الأخيرة باستقبال أرسنال في مباراة ديربي شمال لندن، ثم يخرج لملاقاة متذيل الترتيب أستون فيلا. بعدها يستضيف توتنام بورنموث قبل أن يخرج لمواحهة صعبة أمام ليفربول.

فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يواصل مواجهة الكبار باستضافة مانشستر يونايتد قبل الخروج لمواجهة ستوك سيتي ومن ثم يعود لملعبه ليستقبل وست بروميتش ألبيون. رابع "الأربعة الكبار" تشيلسي سيقف في طريق توتنام حينما يستقبله قبل أن يستضيف السبيرز ساوثامبتون بملعب وايت هارت لين. ويختتم توتنام الدوري خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد.

أرسنال.. الأسهل نظريا ولكن..

على الورق تبدو مباريات أرسنال المتبقية أكثر سهولة نسبيا من بقية منافسيه، لكن أرسين فينجر لا يعترف بذلك فيما يبدو. أرسنال يبدأ مشوار الجولات الأخيرة بلقاء الدربي على أرض جاره وغريمه توتنام هوتسبير، ثم يستقبل وست بروميتش ألبيون، ويخرج بعدها للقاء إيفرتون قبل أن يستضيف واتفورد.

وست هام سيكون مضيف أرسنال في ديربي لندني آخر، ثم يستقبل المدفعجية جارا آخر من العاصمة هو كريستال بالاس. بعدها يخرج فريق أرسين فينجر لمواجهة سندرلاند، ويستضيف نورويتش سيتي قبل أن يواجه آخر المطبات الصعبة على أرض مانشستر سيتي بالجولة قبل الأخيرة. ختام الدوري لأرسنال سيكون بلقاء متذيل الترتيب أستون فيلا بملعب الإمارات.

مانشستر سيتي.. تعويض ما فات

ثلاث هزائم متتالية أبعدت مانشستر سيتي عن القمة، لكن بطل كأس الرابطة مازال يحلم باللقب الأكبر، خاصة أنه يملك مباراة زائدة عن البقية. السيتيزنز يبدأون مشوار الجولات الأخيرة بملعبهم أمام الهابط نظرياً أستون فيلا، ثم يخرجون للقاء نورويتش سيتي. المحطة التالية لرجال مانويل بيليجريني ستكون مباراة الدربي أمام ضيفهم مانشستر يونايتد. بعدها يخوض سيتي مباراته المؤجلة على أرض نيوكاسل يونايتد، ثم يحل ضيفاً على بورنموث.

سيتي يستقبل بعدها وست بروميتش ألبيون قبل أن يدخل مواجهة صعبة بملعب تشيلسي، ويعود ليستضيف ستوك سيتي قبل أن يخرج للقاء ساوثامبتون. في الجولة قبل الأخيرة يستقبل مانشستر سيتي منافسه أرسنال على ملعب الاتحاد، قبل أن يختتم بيليجريني مهمته في قيادة سيتي بلقاء على أرض سوانزي سيتي.

مانشستر يونايتد.. أن تأتي متأخراً

عشر نقاط تفصل "الشياطين الحمر" عن القمة، لكن جماهير مانشستر يونايتد تحلم بأن يطبق فريقها من جديد مقولة "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي مطلقا"، خاصة وأن المباريات المتبقية ليونايتد تبدو في المتناول مقارنة بمن يسبقونه في سباق اللقب. مانشستر يونايتد يخرج للقاء وست بروميتش ألبيون قبل أن يستقبل كريستال بالاس بملعبه، ثم يصطدم خارج أرضه بجاره سيتي في ديربي مانشستر.

فريق الهولندي لويس فان جال يستضيف ايفرتون ثم يخرج لملاقاة توتنام. بعدها يستقبل يونايتد أستون فيلا قبل الخروج للقاء وست هام. المباراة التي قد تكون مفصلية في الصراع يستضيف فيها الشياطين الحمر ليستر سيتي قبل النهاية بجولتين. بعدها يخرج يونايتد للقاء نورويتش سيتي ثم يختتم البطولة بملعبه أولد ترافورد أمام بورنموث.

ملحوظة: قد يحدث بعض التغيير في ترتيب المباريات نظراً لاستمرار مسابقة كأس الاتحاد الانجليزي وهو ما قد تتأجل معه بعض مباريات الدوري في الجولات المقبلة.