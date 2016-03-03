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تأجيل محاكمة 42 متهمًا بـ«أجناد مصر» لـ 5 أبريل

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تأجيل محاكمة 42 متهمًا بـ«أجناد مصر» لـ 5 أبريل تأجيل محاكمة 42 متهمًا بـ«أجناد مصر» لـ 5 أبريل

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس،  تأجيل محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم” أجناد ” الإرهابي، لجلسة 5 أبريل، لمناقشة الشهود، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكانت النيابة العامة، قد نسبت إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم “همام محمد عطية”، والذب “توفي لاحقًا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة”، ارتكابه لجرائم ” إنشاء، وإدارة جماعة “أجناد مصر” الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها”.

كما نسبت للمتهمين ” تغيير نظام الحكم بالقوة، الاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، استباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، استحلال أموالهم وممتلكاتهم، فضلًا عن استهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع”.

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