تأجيل محاكمة 42 متهمًا بـ«أجناد مصر» لـ 5 أبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم” أجناد مصر” الإرهابي، لجلسة 5 أبريل، لمناقشة الشهود، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكانت النيابة العامة، قد نسبت إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم “همام محمد عطية”، والذب “توفي لاحقًا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة”، ارتكابه لجرائم ” إنشاء، وإدارة جماعة “أجناد مصر” الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها”.

كما نسبت للمتهمين ” تغيير نظام الحكم بالقوة، الاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، استباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، استحلال أموالهم وممتلكاتهم، فضلًا عن استهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع”.