رئيس اتحاد الصناعات الكورى: نفخر بمشاركتنا فى التنمية الاقتصادية بمصر

أشاد رئيس اتحاد الصناعات الكورى، بما يحققه الاقتصاد المصرى من نمو مضطرد بفضل القيادة السياسية الحكيمة التى نجحت فى تحقيق الاستقرار بمصر خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها رئيس اتحاد الصناعات الكورى فى مستهل عشاء العمل الذى اقامه مجلس الأعمال "المصرى – الكورى" فى ختام اجتماعه مساء اليوم بسول على شرف الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار رئيس الاتحاد إلى حرص عدد من الشركات الكورية الكبرى على المساهمة فى خطط التنمية والنمو التى تحققها مصر حاليا، قائلاً: "افتخر أننا نشارك فى التنمية الاقتصادية بمصر، وأدعو رجال الاعمال والشركات إلى مزيد من التعاون كما ادعو الحكومة المصرية لدعمهم".

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