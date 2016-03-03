إدارة "المناطق الحرة" بعد إغلاق القناة: القانون يحظر بيع "الفراعين"

قرر مجلس إدارة المناطق الحرة اليوم، الخميس، برئاسة حسام حداد، إغلاق قناة الفراعين، لمدة عام وذلك لمخالفتها ميثاق الشرف الصحفى والمهنى فى برنامج مصر اليوم لنائب التطبيع "توفيق عكاشة"، الذى أسقطت عضويته من البرلمان.

وبحثت المنطقة شكاوى مقدمة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، وعدد من الشكاوى الأخرى ضد عكاشة لتطاوله على العديد من الأشخاص بخلاف ما يبثه من مغالطات تهدد الأمن القومى المصرى.

من جانبها كشفت عفت عبد العظيم، مديرة المنطقة الإعلامية الحرة عن أنه لا يحق لتوفيق عكاشة بيع قناة الفراعين أو حتى التنازل عنها، لافتة إلى أن توفيق لا يملك أسهما فى القناة.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه أيضًا لا يحق لشركة "فيرجينيا" المالكة للقناة بيعها أو التنازل عنها وفق القانون الذى يسمح فقط بدخول مساهمين جدد وخروج مساهمين فقط.

أضافت عفت عبد العظيم أن المجلس سبق ووجه إنذارًا جديدًا لشركة "فيرجينيا" المالكة لقناة "الفراعين" بعدم تكرار المخالفات السابق ذكرها، وحال عدم الالتزام بشروط التراخيص وميثاق العمل الإعلامى العربى، سيتم إلغاء التراخيص الممنوحة للقناة لمزاولة النشاط الصادر لها.

وأكدت أن المنطقة أرسلت خطابًا رسميًا أيضًا إلى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الإعلام بالمخالفات التى سبق ارتكابها ببرنامج "مصر اليوم" الذى يبث على قناة "الفراعين" قبل ذلك.

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- هيئة الاستثمار تقرر إغلاق قناة الفراعين لمدة عام

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- المنطقة الإعلامية: لا يحق لتوفيق عكاشة بيع قناة الفراعين أو التنازل عنها