بالصور.. رئيس البرلمان الكورى للسيسي: مصر مهد الحضارات.. وستحقق انطلاقة كبيرة

قال رئيس البرلمان الكورى الجنوبى، "تشانج أُوى هوا"، إن مصر ليست فقط دولة صاحبة حضارة عظيمة، ولكن هى أيضاً مهد الحضارات، مشيراً إلى أن المواطنين الكوريين يهتمون بزيارة المقاصد السياحية المصرية.

وأعرب رئيس البرلمان، عن ثقته فى أن مصر ستحقق انطلاقة كبيرة تحت قيادتها السياسية، وستتمكن خلال فترة زمنية وجيزة من إحراز تقدم ملحوظ على كافة الأصعدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه اليوم إلى مقر البرلمان الكورى، حيث كان فى استقباله رئيس البرلمان "تشانج أُوى هوا" وعدد من النواب الكوريين.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي عقد لقاءً مع رئيس البرلمان الكورى الذى وجّه الشكر للرئيس على زيارة البرلمان الذى يمثل بيت الشعب الكورى، مشيراً إلى أن تلك الزيارة تؤكد اهتمام الرئيس بالتعاون مع كوريا على المستويين الحكومى والشعبى.

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