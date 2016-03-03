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القبض على ضابط بمطار القاهرة عرض رشوة على أمين شرطة لتسهيل سفر شباب للسودان

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القبض على ضابط بمطار القاهرة عرض رشوة على أمين شرطة لتسهيل سفر شباب للسودان القبض على ضابط بمطار القاهرة عرض رشوة على أمين شرطة لتسهيل سفر شباب للسودان
تباشر نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام التحقيق مع ضابط شرطة بالجوازات عرض رشوة على أمين شرطة بالمطار لإعطاء تاشيرة خروج لـ 6 شباب إلى السودان.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها هيثم مشهور مدير نيابة النزهة أن الضابط المتهم يعمل بقسم الجوازات اتفق معه 6 شباب مصريين على دفع رشوة له 8 آلاف عن طريق وسيط مقابل حصولهم على تأشيرة خروج للسفر إلى السودان ومنه إلى ليبيا.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن يوم سفر الشباب كلف الضابط المتهم بالعمل خارج قسم الجوازات بمكان آخر فى مطار القاهرة، مما دفع الضابط المتهم بعرض اقتسام الرشوة مع أمين شرطة بالجوازات لمساعدة الشباب فى الحصول على تأشيرة الخروج من .

أبلغ أمين الشرطة قياداته فى مطار القاهرة بعرض ضابط رشوة عليه وطلبوا منه استدراجه وأن يظهر موافقته بالأمر وأثناء تقاضيه الرشوة من الضابط تم القبض عليه متلبسا وإحالته للنيابة، وتبين أن الشباب بحوزتهم موافقات أمنية مزورة للسفر إلى السودان.


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