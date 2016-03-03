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ظهور بقعة سولار بنهر النيل بكورنيش القاهرة.. وانتقال البيئة للمعاينة

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ظهور بقعة سولار بنهر النيل بكورنيش القاهرة.. وانتقال البيئة للمعاينة ظهور بقعة سولار بنهر النيل بكورنيش القاهرة.. وانتقال البيئة للمعاينة
أصدر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، توجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع بقعة السولار التى ظهرت بنهر النيل بكورنيش القاهرة، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة اليوم الخميس، بلاغًا أفاد بوجود تلك البقعة بالنيل.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، أن هناك لجنة من الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية تحركت على الفور للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية.

وأشار البيان إلى أنه تبين أن البقعة عبارة عن طبقة رقيقة من السولار ممزوجة بطبقة رغوية بطول 100 وعرض متر واحد، وجار التعامل معها بواسطة وحدات شرطة البيئة والمسطحات.

وأضاف أنه تم دفع فرق التفتيش البيئى ومعمل فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى للتفتيش على المصادر المحتملة فى المنطقة لتحديد مصدر التلوث، فمن المحتمل أن يكون المصدر إحدى العائمات النهرية الموجودة بالمنطقة، وجار تحديد المتسبب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.


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ظهور بقعة سولار بنهر النيل بوسط البلد.. وانتقال البيئة للمعاينة (2)
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