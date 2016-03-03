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التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2016 بداية إبريل المقبل

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التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2016 بداية إبريل المقبل التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2016 بداية إبريل المقبل
تعلن وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية 2016 أول شهر إبريل المقبل، حيث تبدأ الامتحانات 4 يونيو المقبل.

وتعكف الوزارة على وضع أكثر من تصور، حيث يشارك اتحاد طلاب مدارس الجمهورية فى وضع جدول الامتحانات عن طريق مقترح يتقدم به أعضاء الاتحاد ويتم دراسته والتأكد من أنه مناسب.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تبدأ تلقى الاستمارات الورقية لطلاب الثانوية العامة من المديريات والإدارات التعليمية خلال الأسبوع المقبل، لحصر أعداد الطلاب الذين سجلوا الاستمارات على مستوى الجمهورية.

وعقب وصول الاستمارات إلى الإدارة العامة للامتحانات تبدأ بمراجعة البيانات طبقا لكشوف الاستمارات الخاصة بالطلاب، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الطلاب سجلوا استماراتهم الورقية، إضافة إلى انتهاء 500 ألف من تسجيل الاستمارات الإلكترونية.

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