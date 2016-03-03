ربة منزل تقتل زوجة عم زوجها لخلافهما على دفع اشتراك "النت" ببنى سويف

أقدمت ربة منزل على قتل زوجة عم زوجها، اليوم الخميس ببنى سويف، لخلافهما على دفع الاشتراك الشهرى لوصلة الانترنت ، بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف.

كان اللواء محمود العشرى مدير أمن بنى سويف قد تلقى إخطارا من العميد هشام غريب مأمور مركز شرطة الواسطى، بوصول هالة عبد الفتاح أحمد مدبولى، 25 سنة، ومقيمة بقرية ميدوم التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، إثر تلقيها طعنة نافذة فى الظهر.

دلت التحريات الأولية للمباحث الجنائية بإشراف العميد خلف حسين مدير مباحث المديرية ورئاسة المقدم أحمد الدسوقى، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، أن خلافات وقعت بين المجنى عليها، وزوجة نجل شقيق زوجها "صابرين. ى. م"، 19 سنة، بسبب الخلاف على دفع اشتراك وصلة "انترنت" مشتركة بينهما.

بدأت المشاجرة بالتراشق بالألفاظ ثم تحولت لمشاجرة استخدم كل طرف آله حادة بالمنزل، لتسقط المجنى عليها جثة هامدة، قبل أن يتم نقلها للمستشفى المركزى بالواسطى.

تحرر المحضر رقم 1276 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة الواسطى، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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