بالصور.. حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول تعبر قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، كما عبرت قناة السويس أمس سفينة الحاويات العملاقة "MATZ MAE" وهى واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، وحمولتها الكلية 200 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها 18270 حاويه ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 60 متراً.

وأشار مميش إلى أن الملاحة تعمل بصورة طبيعية وانتظام كامل، وأن حركة الملاحة فى القناة خلال اليوم الخميس وأمس الأربعاء شهدت عبور 100 سفينة بحمولات 5.3 مليون طن.

وناشد الفريق مميش أجهزة الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر عن قناة السويس لما لها من أهمية قصوى وتأثير على حركة التجارة العالمية.

وأضاف مميش بأن استمرار الملاحة فى القناة رغم حادث جنوح سفينة الصب البنمية هو خير دليل على أهمية قناة السويس الجديدة التى تستخدم حالياً لعبور جميع السفن من الاتجاهين، كما أن أعمال الإنقاذ مازالت قائمة لتخفيف حمولة السفينة وسحبها لأقرب منطقة عمل للقيام بالإصلاحات اللازمة.

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