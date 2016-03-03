اشتباكات بالأيدى بين أمن "التعليم العالى" وأولياء أمور طلاب بجامعة المستقبل

وقعت اشتباكات بالأيدى بين أمن وزارة التعليم العالى وعدد من أولياء أمور طلاب كلية الصيدلة بجامعة المستقبل الذين حاولوا الدخول إلى مبنى الوزارة والاعتصام به، وذلك للمطالبة بقيد أبنائهم بالكلية بعد أن رفضت ادارة الجامعة قيدهم، وألقت بالمسئولية على الوزارة.

وأوضح عدد من أولياء الأمور أنه لا يوجد أى نقص فى شروط الالتحاق بالكلية لدى أبنائهم، بالإضافة إلى أنه تم تسديد المصروفات الدراسية للعام الحالى، التى بلغت 40 ألف جنيه لكل طالب.

يذكر أن وزير التعليم العالى وعد بحل هذه الأزمة ولكن دون جدوى حتى الآن وهو ما دفع أولياء الأمور لمحاولة الدخول إلى مبنى الوزارة مما أدى إلى حدوث اشتباكات بالأيدى بينهم وأمن الوزارة.

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل للتوعية بمكافحة وعلاج الادمان

>

وزير التعليم العالى: انطلاق أول حلقات برنامج "القاهرة المبتكرة" غدا

>

وزير التعليم العالى: إجراءات الحصول على براءات الاختراعات معرقلة

>

>