تأجيل محاكمة غادة إبراهيم بتهمة إدارة شقة لأعمال منافية للآداب لـ10 مارس

قررت محكمة جنح دار السلام، المنعقدة بمحكمة المعادى برئاسة المستشار مراد عبد الحى، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة الفنانة غادة إبراهيم و5 آخرين على خلفية اتهامها وآخرين بإدارة وتأجير شقتها فى ممارسة الدعارة لجلسة 10 مارس للمستندات.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد شافعى، تمكنت من ضبط الفنانة غادة إبراهيم بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب، وتسهيل واستغلال الساقطات فى أعمال الدعارة بالقاهرة.

- بدء محاكمة غادة إبراهيم لاتهامهما بإدارة شقة لممارسة أعمال منافية للآداب

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- وصول غادة إبراهيم لنظر أولى جلسات محاكمتها فى إدارة شقة لأعمال منافية للآداب

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- محكمة الجنح تنظر محاكمة غادة إبراهيم بتهمة إدارة شقة لأعمال منافية للآداب

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- دفاع غادة إبراهيم: موكلتى لم يعثر معها على مخدرات وطلبت عرضها على الطب الشرعى

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- تقرير الطب الشرعى يثبت سلبية تحليل المخدرات للفنانة غادة إبراهيم

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- الطب الشرعى: غادة إبراهيم لم تتعاطى مواد مخدرة.. وتسليم التقريرغدا للنيابة

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- مصدر أمنى: إيداع غادة إبراهيم حجز قسم دار السلام لحين محاكمتها

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