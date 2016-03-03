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صور| وقفة احتجاجية بالنقابة اعتراضًا على انتهاكات الأمن ضد المحامين

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صور| وقفة احتجاجية بالنقابة اعتراضًا على انتهاكات الأمن ضد المحامين صور| وقفة احتجاجية بالنقابة اعتراضًا على انتهاكات الأمن ضد المحامين

نظم العشرات من المحامين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية صامتة داخل نقابة المحامين بوسط القاهرة، احتجاجًا على ما أسموه انتهاكات الأمن المستمرة خلال الفترة الأخيرة ضد المحامين والتي كان أخرها اعتداء أمين شرطة على محامي بالشرقية وإلقاء القبض عليه منذ عدة أيام.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها :”نقابة بلا كرامة .. نقابة بلا نقيب.. نقابة بلا محامين”،”المحامين خط أحمر”، “انتفاضة شباب المحامين من أجل الكرامة”،و”كفاية خضوع كفاية سامح عاشور”.
> وهدد المحامون المحتجون بتنظيم وقفة احتجاجية داخل النقابة، يوم الخميس من كل أسبوع، في حال أستمرار تجاهل سامح عاشور نقيب المحامين، على الاعتداءات المستمرة بحق المحامين.

المراسل: عمر جمال

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