باركليز العالمية تعلن بيع فرع البنك بمصر

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز العالمية، “جيس ستالي”، عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر، وبعض من وحدات الأعمال في الأسواق الأخرى، بكل من “أفريقيا، وأوروبا”.

ويأتي ذلك كجزء من عمليات التحديث لإستراتيجية بنك باركليز بي.إل.سي، وبهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة في قطاعات التجزئة، والشركات والاستثمار، وذلك وفقًا لما ذكره البيان الصادر عن البنك .

ومن المقرر وفقًا لما أعلن عنه “ستالي”، أنه سيتم إدراج بنك باركليز مصر، وعدد من وحدات الأعمال الأخرى ضمن قطاع “باركليز للأعمال غير الإستراتيجية”.

” باركليز للأعمال غير الإستراتيجية”، هو قطاع كان البنك قد قام بإنشائه في مايو 2014م، للإشراف على الأعمال التي ينوي بيعها أو التخارج منها.

وكان من المقرر ضم بنك باركليز مصر إلى مجموعة باركليز أفريقيا المحدودة، في حال إتفاق الطرفين على البنود التجارية، ولكن لم تنجح تلك المفاوضات، وتم الإعلان عن إنتهاء المباحثات بنهاية العام الماضي 2015.

وانتهى بنك باركليز بي.إل.سي، بناءًا على ذلك، إلى أن مستثمرًا آخر قد يكون أكثر قدرة على تنمية الأعمال البنكية في مصر، ومن هنا جاء الإعلان عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر في الوقت المحدد لذلك.

وأكد بنك باركليز مصر، على أن تركيزه سيظل منصبًا على تقديم أعلى معايير الخدمات البنكية لخدمة عملائه.

وكان جيس ستالي، قد أعلن أيضًا عن نية بنك باركليز بي.إل.سي، تخفيض حصته البالغة 62.3% بمجموعة باركليز أفريقيا “BAGL” على مدار السنتين أو الثلاثة سنوات القادمة، وذلك بعد الحصول على موافقات المساهمين والهيئات الرقابية.