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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا شرقا وقد تتكون بعض السحب الركامية ظهرا على المناطق الجبلية الشرقية وتميل درجات الحرارة للارتفاع والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف غربا.

حركة الرياح : جنوبية  شرقية - شمالية شرقية / 15 -  25 /30 كم/ساعة بوجه عام.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى اربع أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة و 57 دقيقة صباحا وعند الساعة الحادية عشرة و 30 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الرابعة و 10 دقائق مساء.


>                             درجات الحرارة            نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا. 


> أبوظبي                    31      17              90       25 .
> دبي                        30      19              85       30 .
> الشارقة                   31       16              85       30.
> عجمان                    31      17              85        30.
> أم القيوين                30       16             85        25 .
> رأس الخيمة             31        15             85       25 .
> الفجيرة                   25       20              75       35.
> العين                     32       16              80       20 .
> ليوا                       32      15               90       25 .
> الرويس                  29      17               95       40 .
> السلع                    29       18               95       45.
> دلما                      26      19               85       50 .
> طنب الصغرى          26      20               80       55 .
> طنب الكبرى            26      20               80       55 .
> أبوموسى               25       19               80       50.
> - مل -.

وام/معم/سرا

0073
> وام 1707 2016/03/03

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