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أداء متباين للبورصة عند إغلاق أخر جلسات الأسبوع.. ومؤشرها يربح 0.21%

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أداء متباين للبورصة عند إغلاق أخر جلسات الأسبوع.. ومؤشرها يربح 0.21% أداء متباين للبورصة عند إغلاق أخر جلسات الأسبوع.. ومؤشرها يربح 0.21%

البورصة-المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس (أخر جلسات الأسبوع) وسط اتجاه بيعي للمستثمرين المصريين من الافراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار قابلها عمليات شراء للعرب والاجانب.
> وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو مليار جنيه ليصل إلى 392.7 مليار جنيه بعد تداولات اجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه.

وربح مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) بنسبة 0.21% مسجلا 6089.34 نقطة، فيما أنهى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا – تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف إلى مستوى 0,07 %.

في حين أغلق مؤشر (EGX70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة تعاملات الاسبوع على تراجع نسبته 0.18% إلى 6060,58نقطة.

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