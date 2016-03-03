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دي ميستورا: نريد إبقاء الضغط حتى يتم تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا

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دي ميستورا: نريد إبقاء الضغط حتى يتم تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا دي ميستورا: نريد إبقاء الضغط حتى يتم تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا

دي ميستورا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم، إن القتال لا يزال مستمرًا في حماة وحمص واللاذقية ودمشق ولكنها مناطق محتواة.

وبحسب سكاي نيوز عربية أضاف دي ميستورا: “نريد إبقاء الضغط حتى يتم تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا”، مضيفًا أن الحل السياسي يشكل الحل للأزمة السورية، وليس وقف إطلاق النار”.

وأوضح مستشار دي ميستورا للشؤون الإنسانية، يان إيجلاند، أن معظم الناس في المناطق المحاصرة السورية فقدوا الأمل، كما أوضح أنه لم يتم تحقيق تقدمًا في كسر الحصار في سوريا حتى الساعة.

وعن المفاوضات، قال ايجلاند إن بدء المفاوضات في 9 مارس الجاري، لكن بعض الفصائل قد تصل في الأيام اللاحقة.

وأكد إيجلاند أن وقف الأعمال العدائية، قد يقود إلى قفزة كبيرة إلى الأمام في ما يتعلق بوصول المساعدات لمئات الآلاف في المناطق الصعبة المحاصرة.

ولفت إيجلاند إلى أنه لا يمكن إرسال أي قافلة إلى دير الزور حيث هناك 100 ألف شخص محاصر، مضيفًا “ننتظر الضوء الأخضر من والمعارضة المسلحة لإدخال قوافل المساعدات”.

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