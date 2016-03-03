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«النيابة» تصرح بدفن جثة مسجون لقي مصرعه بحجز قسم الساحل

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«النيابة» تصرح بدفن جثة مسجون لقي مصرعه بحجز قسم الساحل «النيابة» تصرح بدفن جثة مسجون لقي مصرعه بحجز قسم الساحل

أرشيفية

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مازن يحيى، بالتصريح بدفن جثة مسجون “لقى مصرعه داخل حجز قسم شرطة الساحل”،  حسبما أفاد مراسل أونا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يعاني من مرض “فيرس سي”، وإلتهاب كبدي، واستسقاء، ما أدى إلى وفاته، وأضافت التحقيقات أنه ما من شبهةٍ جنائية.

وتلقت نيابة شمال القاهرة الكلية، إخطارًا بتعرض متهم على ذمة إحدى القضايا داخل حجز قسم شرطة الساحل لحالة إعياء شديدة.

وتم نقله إثر الإصابة على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوفى أثناء إسعافه.

وتبين من التحقيقات أن المتوفي لقي مصرعه متأثرًا بأمراضه، مضيفةً أنه لا توجد أية شبهة جنائية ، حيث كشفت مناظرة النيابة للجثة عدم وجود أية إصابات ظاهرية.

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