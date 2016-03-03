رئيس الوزراء يؤكد لوزير السياحة بجنوب إفريقيا أهمية تعزيز العلاقات مع إفريقيا

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال لقائه مع وزير السياحة الجنوب إفريقي ديريك هانيكوم، الذي يزور القاهرة حاليا، بحضر اللقاء وزير السياحة هشام زعزوع، الأهمية التي تعولها مصر على تعزيز العلاقات المختلفة مع الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة مع جنوب إفريقيا في كافة المجالات من بينها قطاع السياحة، في ظل ما تتمتع به البلدين من إمكانات واعدة وخبرات عديدة يمكن تبادلها، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في إحداث التقدم والنمو بالقارة الإفريقية.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش بأن المهندس شريف اسماعيل أكد – خلال اللقاء – الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري، والذي يعد قاطرة للتنمية، لاسيما في ظل ارتباطه بالعديد من القطاعات الأخرى الهامة في الاقتصاد الوطني، ومساهمته في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين، سواء بشكل مباشر أو في غيره من تلك القطاعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تقوم به الحكومة من جهود ومشروعات قومية لتطوير البنية الأساسية مثل الكهرباء، وانشاء الطرق، واستصلاح الاراضي، وتطوير المواني، وتعزيز البحث والاكتشافات في قطاع البترول والغاز، وبما يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه، أعرب وزير السياحة الجنوب إفريقيا عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أنه قام – خلال الزيارة – بجولة إلى عدد من المواقع السياحية والأثرية المصرية، حيث أشاد بجهود الحكومة في تطويرها والمحافظة عليها، كما أكد قناعته بأن مصر لديها من الإمكانات الكبيرة التي تمكنها من التغلب على أية تحديات قد تواجه قطاع السياحة، والذي يعد حيويا بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه وجه دعوة لوزير السياحة المصري لزيارة جنوب إفريقيا؛ لبحث سبل تنشيط التعاون الثنائي المشترك في قطاع السياحة.

من ناحية أخرى، أكد وزير السياحة هشام زعزوع أهمية تعزيز التعاون في قطاع السياحة بين البلدين من خلال تفعيل مذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون في عدد من الأنشطة وتبادل الخبرات في هذا القطاع الهام، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من عناصر عديدة للجذب السياحي والتي تتسم بسمعة عالمية وتحظى باقبال سياحي كبير.

أ ش أ