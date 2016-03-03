وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل وإصابة 94 مسلحًا في عمليات مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 50 مسلحًا وإصابة 44 آخرين خلال عمليات مكافحة الإرهاب التي تشنها قوات الجيش الأفغاني.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية – في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية – أن العمليات العسكرية نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية في أقاليم مختلفة من البلاد، حيث تم إلقاء القبض أيضًا على ما لا يقل عن 11 مسلحًا.

وأضاف البيان أن 15 على الأقل من المسلحين بينهم قائد للمجموعة، قتلوا في منطقة داندي-غوري في إقليم بغلان، وأصيب 12 آخرون.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه في عملية منفصلة في إقليم أوروزغان، قتل 8 مسلحين على الأقل فيما أصيب 4 آخرون، كما أن المسلحين المناهضين للحكومة تكبدوا خسائر فادحة خلال عملية في حي المرجة في إقليم هلمند، وسيتم الإعلان عن العدد الحقيقي للقتلى والمصابين في وقت لاحق.

> وذكرت وزارة الدفاع أيضًا أن مسلحًا قتل، وأصيب 5 مسلحين في منطقة ناوا بإقليم هلمند و7 آخرون في سانجين بإقليم باروان، ووفقًا للبيان، قامت قوات الأمن الأفغانية بمصادرة العديد من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات خلال هذه العمليات.