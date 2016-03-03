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خبر في الجول – تفاصيل جلسة يول الأولى مع لاعبي الأهلي.. إشادة برمضان والشيخ وسؤال لحسام عاشور

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خبر في الجول – تفاصيل جلسة يول الأولى مع لاعبي الأهلي.. إشادة برمضان والشيخ وسؤال لحسام عاشور خبر في الجول – تفاصيل جلسة يول الأولى مع لاعبي الأهلي.. إشادة برمضان والشيخ وسؤال لحسام عاشور

كشف حسام حسن المدير الفني لفريق المصري بعض كواليس تجربته الأخيرة بنادي الزمالك، والتي انتهت برحيله مطلع الموسم الماضي.

وقال حسن عبر قناة أون تي في:"حذرت إدارة الزمالك من التفريط في ثلاثة لاعبين، هم محمد عبد الشافي وأحمد الشناوي ومحمد كوفي".

وأضاف "الزمالك يعاني حتى الآن بعد رحيل عبد الشافي، وستتواصل معاناته حتى يجد ظهير أيسر مميز بنفس قدراته".

وتابع "قلت لمسئولي الزمالك استغنوا عن أي لاعب باستثناء هذا الثلاثي".

وأتم العميد "كما أصريت على استمرار حمادة طلبة قبل رحيلي عن الزمالك، وبات من أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم".

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