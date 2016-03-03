تقرير في الجول.. فيديو – أفضل 9 مباريات جماهيرية في الدوري المصري

دائما ما تختلف المباريات الجماهيرية في مصر عن باقي المباريات، حتى وإن كانت غير مهمة ومؤثرة في مسار بطولة الدوري أو هبوط أحد الفريقين.

الأندية الجماهيرية في مصر خلال أخر 16 عاما تحديدا مع بداية الألفية الثالثة باتت معدودة وقليلة لكن على الرغم من ذلك قدموا للكرة المصرية مباريات مثيرة وكلاسيكية.

ويستعرض FilGoal.com في هذا التقرير أبرز 9 مباريات تنافسية بين الأندية الجماهيرية في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ عام 2000.

(1) - الأهلي والإسماعيلي 4-4 (2001-2002)

يعتبرها الكثيرون أفضل مباراة في تاريخ الدوري المصري نظرا لكونها جمعت بين الأهلي في واحدة من أفضل حالاته بعد الفوز على الزمالك 6-1 بأيام أمام الإسماعيلي الذي كان يمر بفترة ذهبية بالإضافة لكونها تحكمت في مصير درع الدوري الذي حسمه الدراويش في النهاية.

مباراة تقدم فيها الإسماعيلي أولا ثم تقدم الأهلي في النهاية حتى الدقائق الأخيرة عندما تعادل الدراويش بركلة جزاء في الوقت القاتل لتنتهي بالتعادل 4-4.

(2) - الأهلي والزمالك 4-3 (نهائي كأس مصر 2007)

مباراة القمة.. دربي العاصمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك دائما هي المباراة الأكثر حماسا نظرا لكونها بين الناديين أصحاب الشعبية الأكبر في مصر لكن مباراة نهائي الكأس في 2007 بينهما تعتبر الأكثر إثارة وندية خلال الأعوام الأخيرة.

الأهلي بطل الدوري يواجه الزمالك الذي نجح في الفوز عليه قبل شهرين فقط لأول مرة منذ 3 سنوات، وتقدم الزمالك أولا ثم تعادل الأهلي قبل أن يتقدم الأبيض من جديد ليسجل الأهلي في الدقائق الأخيرة هدف التعادل ويلجأ الفريقان لوقت إضافي تقدم فيها الزمالك ثالثا.

قبل أن ينجح الأهلي في دقيقتين فقط أن يقلب الطاولة ويهزم الزمالك 4-3 ويتوج بالثنائية في واحدة من أفضل مباريات الكرة المصرية.

(3) - الإسماعيلي والاتحاد السكندري 4-4 (2007-2008)

في الأول من أكتوبر قدم فريقا الإسماعيلي والاتحاد واحدة من أفضل مباريات الدوري خلال العقدين الأخيرين بعد أن تعادلا 4-4 في موسم 2007-2008.

المباراة شهدت إثارة غير مسبوقة في أول 30 دقيقة بعد أن تقدم الاتحاد بهدفين في أول 15 دقيقة قبل أن يدخل محمد فضل بديلا في الدقيقة 20 ليسجل هاتريك خلال 11 دقيقة ثم أضاف عمر جمال الهدف الرابع للإسماعيلي في الشوط الثاني.

لكن الاتحاد السكندري لم يستسلم وتمكن من تسجيل هدفا ثالثا عن طريق خميس جعفر والذي عاد ليسجل التعادل في الدقيقة 94 لينتزع نقطة ثمينة من الإسماعيلية لفريقه.

(4)- الإسماعيلي والزمالك 4-3 (2001-2002)

واحدة من المباريات القليلة جدا التي فاز الإسماعيلي فيها على الزمالك خلال تلك الفترة لكنها كانت مباراة مثيرة في واحد من أفضل بطولات الدوري موسم 2001-2002 الذي توج بلقبه الدراويش، هدفان لحازم إمام وهدف لفيلكس مقابل هدفين لعبد الحميد بسيوني بالإضافة لهدفين رائعين من محمد عبد الله ومحمد بركات كتبا انتصارا تاريخيا للدراويش.

(5)- الاتحاد السكندري والأهلي 3-2 (2003-2004)

في بداية ولا أسوأ للأهلي منذ سنوات سقط الأهلي في أكثر من مباراة بالدور الأول في موسم 2003-2004 الذي قاده آنذاك توني أوليفيرا الذي لم يستمر كثيرا على رأس الجهاز الفني للشياطين الحمر.. لكن تحديدا هذه المباراة كانت تاريخية للاتحاد السكندري الذي ظل 20 عاما دون أن يهزم الشياطين الحمر في الدوري لتأتي له الفرصة المناسبة ليفعلها.

وبالفعل نجح زعيم الثغر في تحقيق الفوز 3-2 في مباراة مثيرة تقدم أولا عن طريق محمد شرف قبل أن يتعادل أحمد السيد للأهلي ثم سجل حسن مصطفى هدفا رائعا قبل أن يضيف خالد العدوي هدفا ثالثا ثم قلص بلال الفارق بضربة حرة لكن أصحاب الأرض نجحوا في الحفاظ على تقدمهم للنهاية.

(6) - الأهلي والاتحاد السكندري 3-2 (2004-2005)

على الرغم من إن الأهلي ثأر لهزيمته في موسم 2003-2004 بالدور الثاني لكن باغت الاتحاد السكندري مرة أخرى فريق الأهلي في الموسم التالي التاريخي له بهدفين ليتقدم على الأحمر في عقر داره، لكن الأمور لم تسر على النحو الذي تمناه عشاق الأخضر ولاعبوه.

إذ نجح الأهلي في تسجيل عودة تاريخية وثلاثية من ماكي وكاستيلو وعماد متعب لتكون هذه المباراة درس للأهلي الذي ظل يفوز 17 مباراة متتالية في هذا الموسم.

(7) - الزمالك والاتحاد السكندري 4-3 (2010-2011)

مباراة مثيرة أخرى كان طرفها الاتحاد السكندري لكن أمام الزمالك الذي قدم موسما طيبا في 2010-2011 تحت قيادة العميد حسام حسن، هدف مبكر سجله هاني العجيزي لكن شيكابالا تعادل من ركلة حرة قبل أن يسجل أحمد جعفر التقدم للأبيض لكن أوتوبونج مهاجم الاتحاد تعادل لفريقه لكن قبل نهاية الشوط الأول أعاد شيكابالا من ضربة حرة ثانية فريقه للتقدم.

ومن ضربة حرة أيضا تعادل هاني العجيزي للاتحاد مع بداية الشوط الثاني قبل أن ينهي شيكابالا على معاناة الزمالك بضربة حرة ثالثة وهدف رابع للأبيض.

(8) - الإسماعيلي والمصري 3-2 (2008-2009)

موسم ممتاز للإسماعيلي كاد أن يتوج بالدوري فيه لولا هدف قاتل من أحمد فتحي لاعب الأهلي في الجيش منح الأحمر فرصة اللعب مباراة فاصلة أنهاها فلافيو برأسه للشياطين الحمر.

لكن الإسماعيلي لعب مباريات رائعة كان يصر فيها على الفوز وربما مباراته أمام المصري في الإسماعيلية أبرز دليل على ذلك، تقدم إبراهيم الهلالي للمصري قبل أن يسجل الإسماعيلي هدفين متتاليين عن طريق مهاب سعيد ومحمد فضل.. لكن إبراهيم الهلالي عاد وسجل هدفا قاتلا للمصري في الدقيقة 89 لكن هذا لم يمنع الدراويش من الفوز بعد أن سجل مهاب سعيد هدفا ثالثا في الدقيقة 92.

(9) - الإسماعيلي والأهلي 4-3 (1999-2000)

على الرغم من حسمه لبطولة الدوري آنذاك إلا أن الأهلي كان أمامه مباراتين يجب ألا يخسرهما مع الإسماعيلي والزمالك نظرا للحساسية بين جمهوره وجماهير هذه الفرق، ومباراته مع الدراويش في عقر داره تعد واحدة من أصعب مباريات الأحمر في الموسم بلا شك.

ظل الإسماعيلي يتقدم والأهلي يتعادل حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليخطف محمد بركات هدف الفوز بتسديدة صاروخية في شباك الحضري.