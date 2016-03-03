التصريح بدفن جثة متهم توفى بحجز قسم الساحل متأثرا بإصابته بفيروس c

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد هانى، وبإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول، بالتصريح بدفن جثة متهم توفى داخل حجز قسم شرطة الساحل نتيجة إصابته بفيروس c.

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يعانى من مرض فيروس c والتهاب كبدى واستسقاء وتوفى نتيجة ذلك، ولا توجد شبهه جنائية.

كانت نيابة شمال القاهرة الكلية تلقت إخطارا بتعرض متهم على ذمة إحدى القضايا داخل حجز قسم شرطة الساحل لحالة إعياء شديدة، وتم نقله على الفور الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتوفى أثناء إسعافه، حيث تبين من التحقيقات أنه توفى متأثرا بأمراضه، ولا توجد أية شبهه جنائية، وبمناظرة النيابة للجثة تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية.

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