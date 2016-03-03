أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

التصريح بدفن جثة متهم توفى بحجز قسم الساحل متأثرا بإصابته بفيروس c

Google+ Print
التصريح بدفن جثة متهم توفى بحجز قسم الساحل متأثرا بإصابته بفيروس c التصريح بدفن جثة متهم توفى بحجز قسم الساحل متأثرا بإصابته بفيروس c
أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد هانى، وبإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول، بالتصريح بدفن جثة متهم توفى داخل حجز قسم شرطة الساحل نتيجة إصابته بفيروس c.

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يعانى من مرض فيروس c والتهاب كبدى واستسقاء وتوفى نتيجة ذلك، ولا توجد شبهه جنائية.

كانت نيابة شمال القاهرة الكلية تلقت إخطارا بتعرض متهم على ذمة إحدى القضايا داخل حجز قسم شرطة الساحل لحالة إعياء شديدة، وتم نقله على الفور الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتوفى أثناء إسعافه، حيث تبين من التحقيقات أنه توفى متأثرا بأمراضه، ولا توجد أية شبهه جنائية، وبمناظرة النيابة للجثة تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية.


>وفاة محتجز بقسم بولاق.. والتحقيقات: توفى نتيجة هبوط فى الدورة الدموية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟