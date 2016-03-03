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الزمالك يحدد لـ في الجول موعد ظهور زي الفريق الجديد

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الزمالك يحدد لـ في الجول موعد ظهور زي الفريق الجديد الزمالك يحدد لـ في الجول موعد ظهور زي الفريق الجديد

يظهر فريق الزمالك بزيه الجديد لأول مرة حينما يقابل يونيون دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 13 مارس الجاري.

ويلعب الزمالك، منذ مباراة حرس الحدود في الجولة الخامسة من الدوري، بزي مؤقت من إنتاج شركة (ماكرون) الإيطالية، والتي أنتجت الزي الجديد أيضا.

ومازالت شحنة ملابس الفريق داخل الجمارك حتى الآن، ومن المتوقع خروجها خلال الساعات المقبلة.

ونفى مصدر بالنادي لـFilGoal.com، احتمالية أن يظهر الفريق بالزي الجديد سواء في مباراة الإنتاج الحربي اليوم الخميس ضمن الجولة الـ20 من الدوري، أو في مباراة الجولة الـ21 أمام المقاولون الأحد المقبل.

وسيخوض الفريق مباراتيه المحليتين المقبلتين بالزي المؤقت، قبل الظهور بالزي الجديد أمام يونيون دوالا.

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