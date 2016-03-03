بعد تسليمه الراية لمارتن يول.. ماذا قدم زيزو في ولايته الثالثة في الأهلي؟ ' رقم فريد '

انتهت ولاية عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي رسميا مع تسليمه المهمة إلى الهولندي مارتن يول، والذي صار رسميا مديرا فنيا للأهلي (طالع التفاصيل)

زيزو خلف الراحل جوزيه بيسيرو بعد أن ذهب الأخير لتدريب بورتو البرتغالي، ليقود الأهلي في 8 مباريات، يقدم FilGoal.com 8 معلومات قصيرة عنها.

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- مع الأهلي، فاز زيزو في 5 مباريات وتعادل في 3 ولم يهزم إطلاقا في ولايته المنتهية منذ ساعات.

- سجل الأهلي مع زيزو 11 هدف في 8 لقاءات بمعدل 1.3 هدف في المباراة، فيما استقبل 3 أهداف.

- أكثر لاعب شارك تحت قيادة زيزو كان أحمد حجازي، والذي شارك في الـ720 دقيقة كاملة تحت قيادة زيزو، تلاه كل من رمضان صبحي برصيد 719 دقيقة وصبري رحيل بـ697 دقيقة.

- أقل لاعب شارك تحت قيادة زيزو كان أحمد الشيخ برصيد 6 دقائق، مثله مثل لاعب الوسط أحمد حمدي و10 دقائق لوليد سليمان.

- محمد نجيب وباسم علي ومحمد حمدي هم اللاعبون الثلاثة الذين لم يشاركوا تحت قيادة زيزو.

- هداف الأهلي مع زيزو هو عبد الله السعيد بـ3 أهداف، تلاه كل من مؤمن زكريا وماليك إيفونا وعمرو جمال بهدفين لكل منهما.

- صبري رحيل ورمضان صبحي صنعا أكبر عدد من الأهداف خلال ولاية زيزو، برصيد 3 لكل منهما.

- بأرقامه في هذه الولاية، يحافظ زيزو على رقم فريد حيث لم يهزم الأهلي إطلاقا وهو مديرا فنيا للفريق. ففي الولاية الأولى من 2 ديسمبر لـ30 ديسمبر 2010 فاز في مباراة وتعادل 4، قبل أن يفوز بلقاء السوبر في ولايته الثانية على الزمالك 3-2.