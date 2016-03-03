مستشار الديوان الملكى السعودى:أكثر من 25 ألف تلميذ يمنى دخلوا مدارس المملكة

قال المستشار فى الديوان الملكى السعودى عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين طالما قاد حملة لمساعدة الضحايا قائلا "مركز الملك سلمان للإغاثة حقق رقما قياسيا فى تقديم المساعدات عام 2014".

وأشار عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن أكثر من 25 ألف تلميذ يمنى دخلوا مدارسنا فى السعودية وفق الإحصاءات موضحا أنهم يقدمون الغذاء للاجئين اليمنيين فى جيبوتى.

وأضاف المستشار فى الديوان الملكى السعودى عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، خلال ندوة للمساعدات الإنسانية ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة أن خارطة مساعدات موزعة لا تفرق بين الدين أواللون أو العرق ونعمل مع منظمات إقليمية بشأن برنامج غذائى من المساعدات.

الأمم المتحدة: 14 مليون يمنى بحاجة لمساعدات