أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

روما ترجح مقتل إيطاليين فى هجوم بمدينة صبراتة الليبية

Google+ Print
روما ترجح مقتل إيطاليين فى هجوم بمدينة صبراتة الليبية روما ترجح مقتل إيطاليين فى هجوم بمدينة صبراتة الليبية

>قالت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم /الخميس/ إن مدنيين إيطاليين، اختطفا فى ليبيا، ربما قُتِلا فى تبادل لإطلاق النار بمدينة صبراتة غرب البلاد.

وأفاد بيان الخارجية الإيطالية - حسبما ذكرت (يورو نيوز) الأوروبية - بأن الرجلين ربُما يكونان اثنين من أربعة موظفين فى شركة بوناتى الإيطالية للإنشاءات كانوا قد اختطفوا فى البلاد فى يوليو من العام الماضي.

وأوضحت الخارجية أن الرجلين هما فاوستو بيانو وسيلفاتورى فايلا، مضيفة أنها تجرى المزيد من التحريات فى ذلك الصدد.

وكانت قوات الأمن الليبية قد قتلت 7 يشتبه كونهم من مقاتلى تنظيم داعش فى مداهمة لمخبأ للمتشددين فى صبراتة أمس، ثم نشرت القوات صورا لرجلين غربيين قُتِلا على ما يبدو خلال الهجوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل