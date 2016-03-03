روما ترجح مقتل إيطاليين فى هجوم بمدينة صبراتة الليبية

>قالت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم /الخميس/ إن مدنيين إيطاليين، اختطفا فى ليبيا، ربما قُتِلا فى تبادل لإطلاق النار بمدينة صبراتة غرب البلاد.

وأفاد بيان الخارجية الإيطالية - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - بأن الرجلين ربُما يكونان اثنين من أربعة موظفين فى شركة بوناتى الإيطالية للإنشاءات كانوا قد اختطفوا فى البلاد فى يوليو من العام الماضي.

وأوضحت الخارجية أن الرجلين هما فاوستو بيانو وسيلفاتورى فايلا، مضيفة أنها تجرى المزيد من التحريات فى ذلك الصدد.

وكانت قوات الأمن الليبية قد قتلت 7 يشتبه كونهم من مقاتلى تنظيم داعش فى مداهمة لمخبأ للمتشددين فى صبراتة أمس، ثم نشرت القوات صورا لرجلين غربيين قُتِلا على ما يبدو خلال الهجوم.

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