حبس قوادة ترسل الساقطات إلى راغبى المتعة الحرام "دليفرى" بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة، اليوم، الخميس، بحبس قوادة و3 ساقطات 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين شبكة للأعمال المنافية للآداب.

البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد بقيام "ميرفت.إ" ربة منزل ومقيمة المنطقة التاسعة دائرة قسم أول مدينة نصر بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل أجر مادى، وأنها تستعين بـ"محمد.م" مسجل آداب ومخدرات فى إرسال الساقطات لراغبى المتعة الحرام من السياح العرب بمدينة نصر والمناطق الراقية.

وبإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب، والعميد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات، بسرعة القبض على أعضاء الشبكة فى حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستصدار إذن من النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية وتم مداهمة الشقة وضبط المتهمة وكل من "نعمة.ع" تلبس، "رضا.ى"، "فاطمة.خ"، "مصطفى.ح" رجل أعمال بمدينة بورسعيد، "إبراهيم.ح"، راغب متعة، تم التحفظ على 8 آلاف جنيه، 12 هاتفا محمولا، سيارة هيونداى حمراء اللون، 36 جرام حشيش، 6 واقى ذكرى، الملابس الداخلية والخارجية.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة المستشار عبد الرحمن أمين وكيل نيابة أول مدينة نصر.

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