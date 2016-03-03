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السيطرة على حريق بمدرسة ابتدائى عقب انتهاء اليوم الدراسى فى الفيوم

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السيطرة على حريق بمدرسة ابتدائى عقب انتهاء اليوم الدراسى فى الفيوم السيطرة على حريق بمدرسة ابتدائى عقب انتهاء اليوم الدراسى فى الفيوم
تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمدرسة جرفس للتعليم الأساسى بمركز سنورس، عقب انتهاء اليوم الدراسى، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطاراً بنشوب حريق بمدرسة جرفس للتعليم الأساسى بمركز سنورس، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أنه شب فى مكتبة المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى وتم محاصرة النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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