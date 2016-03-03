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عامل يقتل ابن عمه بـ11 طعنة فى الدقى لاعتقاده إيذاءه بالسحر

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عامل يقتل ابن عمه بـ11 طعنة فى الدقى لاعتقاده إيذاءه بالسحر عامل يقتل ابن عمه بـ11 طعنة فى الدقى لاعتقاده إيذاءه بالسحر
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم، الخميس، القبض على عامل لاتهامه بقتل ابن عمه وتسديد 11 طعنة له بالدقى، كشفت التحريات أن المتهم مصاب بحالة فنسيه وأعتقد أن المجنى عليه قام بإعداد سحر له تسبب فى سوء حالته النفسيه مما دفعه لقتله.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل "ح.ا" عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض وإصابته بطعنه بجسده.

وبإجراء التحريات تبين للعميد محمد عبد التواب، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش المباحث أن المتهم بارتكاب الجريمة يدعى "م.ى" ابن عم القتيل.

وبإعداد كمين له تمكن الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم الدقى ومعاونيه الرائدان محمد مختار ومصطفى عرفه من ضبط المتهم، وتبين أنه يعانى من حالة نفسية سيئة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لاعتقاده أن غبن عمه المجنى عليه أعد سحر له تسبب فى إصابته بحالة نفسية وعدم اتزان، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


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