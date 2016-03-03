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الإعدام لمتهمين من "بيرو" حاولا تهريب المواد المخدرة عبر مطار القاهرة

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الإعدام لمتهمين من "بيرو" حاولا تهريب المواد المخدرة عبر مطار القاهرة الإعدام لمتهمين من "بيرو" حاولا تهريب المواد المخدرة عبر مطار القاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا لشخصين من دولة بيرو؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، ومحاولة تهريبها عبر مطار القاهرة.

كانت قد تمكنت قوات الأمن المكلفة بتأمين مطار القاهرة، وأثناء إنهاء إجراءات وصول راكبين من دولة بيرو، وبتفتيش حقائبهما تم العثور على كمية كبيرة من المواد المخدرة.

يشار إلى أن نيابة النزهة برئاسة المستشار أسامة كمال وكيل النائب العام، أحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بتهمة تهريب المخدرات عبر مطار القاهرة، والتى أصدرت حكمها السابق.

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