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حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بحيازة 75 كيلو حشيش وأفيون بالسلام

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حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بحيازة 75 كيلو حشيش وأفيون بالسلام حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بحيازة 75 كيلو حشيش وأفيون بالسلام
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد الجرف، مدير النيابة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة وزنت 75 كيلو.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا يفيد بقيام شخصين بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات خرجت قوة من مباحث القسم بالاشتراك مع ضباط إدارة مكافحة المخدرات، وتم ضبط على موسى سليمان سويلم، وموسى يحيى موسى أثناء استقلالهما سيارة تويوتا، وبحوزتهما 60 كيلو من مخدر الحشيش، و15 كيلو أفيون.

وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بالتحفظ على السيارة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوى .

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