جامعة المنوفية تدشن حملة لمحاربة الضوضاء

تدشن جامعة المنوفية حملة لمحاربة الضوضاء وآثارها الضارة على الإنسان تحت شعار "حياة هادئة بدون ضوضاء" تبدأ فعالياتها من يوم الأحد الموافق 6 مارس الجارى حتى نهاية الأسبوع، وذلك بهدف إدخال البعد البيئى وتغيير السلوكيات السلبية والتوعية بخطورة التعامل مع الضجيج وآثاره المدمرة على البشرية لدى النشء فى المدارس والجامعات وتوعية سائقى المركبات للحد من الاستخدام السيئ لآلات التنبية.

ينظم الحملة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية بالتعاون مع وزارة البيئة بالفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمدينة طنطا وإدارة المرور بشبين الكوم، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذى أكد أن برنامج الحملة يشمل ندوة بعنوان الضوضاء مرض العصر إضافة إلى بعض الجولات الميدانية وتشمل التوجه إلى جميع مجمعات مواقف السيارات من وإلى محافظة المنوفية.

وتختم فعاليات الحملة بندوة بمقر المجمع الإعلامى بشبين الكوم يشارك فيها مشروع استدامة النقل التابع لوزارة البيئة لإلقاء الضوء على تعاليم الأديان للحد من مشكلة الضوضاء وتصحيح سلوكيات المواطنين.

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