أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة المنوفية تدشن حملة لمحاربة الضوضاء

Google+ Print
جامعة المنوفية تدشن حملة لمحاربة الضوضاء جامعة المنوفية تدشن حملة لمحاربة الضوضاء
تدشن جامعة المنوفية حملة لمحاربة الضوضاء وآثارها الضارة على الإنسان تحت شعار "حياة هادئة بدون ضوضاء" تبدأ فعالياتها من يوم الأحد الموافق 6 مارس الجارى حتى نهاية الأسبوع، وذلك بهدف إدخال البعد البيئى وتغيير السلوكيات السلبية والتوعية بخطورة التعامل مع الضجيج وآثاره المدمرة على البشرية لدى النشء فى المدارس والجامعات وتوعية سائقى المركبات للحد من الاستخدام السيئ لآلات التنبية.

ينظم الحملة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية بالتعاون مع وزارة البيئة بالفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمدينة طنطا وإدارة المرور بشبين الكوم، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذى أكد أن برنامج الحملة يشمل ندوة بعنوان الضوضاء مرض العصر إضافة إلى بعض الجولات الميدانية وتشمل التوجه إلى جميع مجمعات مواقف السيارات من وإلى محافظة المنوفية.

وتختم فعاليات الحملة بندوة بمقر المجمع الإعلامى بشبين الكوم يشارك فيها مشروع استدامة النقل التابع لوزارة البيئة لإلقاء الضوء على تعاليم الأديان للحد من مشكلة الضوضاء وتصحيح سلوكيات المواطنين.

- "فن اجتياز المقابلة الشخصية وأزمات الفشل" فى ندوة بآداب المنوفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365