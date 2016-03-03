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انطلاق فعاليات مؤتمر جراحات الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة

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انطلاق فعاليات مؤتمر جراحات الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة انطلاق فعاليات مؤتمر جراحات الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة
انطلقت فعاليات مؤتمر "جراحات الجهاز الهضمى والكبد والبنكرياس ومناظير القنوات المرارية " بجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة وتستمر حتى الرابع من مارس الجارى.

وأكد الدكتور جمال العبيدى أستاذ الجهاز الهضمى بطب المنصورة والمدير السابق لمركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، أن هدف المؤتمرانطلاقا من الدور الريادى لجامعة المنصورة عاصمة الطب فى جمهورية العربية، هو استعراض الجديد فى مجال جراحات وأمراض الجهاز الهضمى وخاصة الكبد والبنكرياس والمرارة، باستخدام أحدث الأدوات الجراحية الدقيقة وذلك بتبادل الخبرات مع الأساتذة الخبراء المتخصصين فى مجال الجهاز الهضمى من الجامعات العالمية خاصة جامعتى رويودى جانيرو بالبرازيل وغلاسكو باسكتلندا .

ويحاضر بالمؤتمر كل من الدكتور أحمد ناصر أستاذ جراحة الجهاز الهضمى بجامعة رينجرز باسكتلندا، والدكتور جوستافو كارفيللو أستاذ جراحة الجهاز الهضمى بجامعة رويودى جانيرو بالبرازيل، بالإضافة لعدد من أساتذة جراحة الجهاز الهضمى بطب المنصورة.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر إقامة ورش عمل من خلال ربط غرفة عمليات بقاعة الأستاذ الدكتور فاروق أمين عزت بدائرة تليفزيونية مغلفة، تمكن الحضور فى قاعة من مشاهدة ثلاث عمليات جراحية بالصوت والصورة خلال إجرائها الأولى أجراها الدكتور أحمد ناصر باستخدام الليزر فى استكشاف قناة مرارية لسيدة سبق وأن تم استئصال المرارة لها، والثانية استخدام خلالها الدكتور جوستافو كارفيللو أدوات طبية دقيقة قطرها 3 ملليمتر لاستئصال المرارة ثم قام بعملية تحويل المعدة لسيدة بدينة باستخدام الليزر.

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مصر 365

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