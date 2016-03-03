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بالصور.. هبوط أول طائرة على الممر الجديد بمطار الغردقة الدولى

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بالصور.. هبوط أول طائرة على الممر الجديد بمطار الغردقة الدولى بالصور.. هبوط أول طائرة على الممر الجديد بمطار الغردقة الدولى
هبطت صباح اليوم، الخميس، أول طائرة تابعة لمصر للطيران "أكسبريس" قادمة من مطار القاهرة إلى مطار الغردقة، على الممر الجديد بمطار الغردقة الدولى.

وكان فى استقبال هبوط أول طائرة على الممر الجديد اللواء طيار صادق الشورى، مدير مطار الغردقة وقيادات المطار، التى وصلت فى تمام الساعة 12.15 ظهرا على الممر الجديد.

والجدير بالذكر أن الممر الجديد يبلغ طوله 4 ك وعرضه 60 متر ويندرج تحت كود "F" والذى يسمح باستقبال أكبر طرازات الطائرات الموجودة بالعالم ويعتبر الممر الجديد اضافة كبيرة إلى مطار الغردقة الدولى.

هبوط أول طائرة على ممر طيران الغردقة الجديد (1)

هبوط أول طائرة على ممر طيران الغردقة الجديد (2)

هبوط أول طائرة على ممر طيران الغردقة الجديد (3)

هبوط أول طائرة على ممر طيران الغردقة الجديد (4)

هبوط أول طائرة على ممر طيران الغردقة الجديد (5)

هبوط أول طائرة على ممر طيران الغردقة الجديد (6)


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