ألعاب تناسب طفلك منذ الولادة

من المهم الاسترخاء وتذكر أن الأطفال يتطورون بتقديرات مختلفة، ولكن تحدثي مع طبيبك إن كنت قلقة حول تطور طفلك، أو إذا كان تطوره بطيئاً في عدة مهارات بدلاً من واحدة أو اثنتين. وهنا عليك أن تثقي بحدسك كأم، ولا تخافي من طرح أي تساؤلات لدى طبيبك أو مسؤول الصحة. فطفلك يحب الشعور بالثقة خلال تطوره، لذلك اخترنا لك أفضل الألعاب لتعزيز تطوره منذ ولادته حتى ما قبل المدرسة.

شهر واحد

manhattan toy wimmer ferguson mobile

ممتازة لتحفيز بصر طفل حديث الولادة.

ثلاثة أشهر

blossom farm wrist and bootie set

وهي كفوف «خشخاشة» تُرتدَى باليد والقدم؛ لتعلم الطفل الفعل ورد الفعل، وتعزز من تناسقه البصري.

من 4-7 أشهر

Sensory Avtivity doll

تتمتع هذه اللعبة بأشرطة ناعمة وتنورة ساتانية مجعدة، وبكثير من الأصوات، فتنوع ملمسها يعزز الاستكشاف.

من 8-12 شهراً

Taf Toys 4-in-1 development walker

وهي لعبة مثالية لتشجيع وتعزيز خطوات الطفل الأولى، كما يمكن استخدامها كعربة، وكمكان لتخزين الألعاب.

من عام -18 شهراً

Stacking ring Dr Miriam For Galt

حيث إن تكوين الحلقات فوق بعضها، في هذه اللعبة يساعد التناسق بين البصر واليد، ويعلم الأطفال الألوان والأشكال.

من 18-24 شهراً

Wooden stacking blocks

تساعد هذه المجموعة من المكعبات طفلك في التعرف المبكر على الأرقام.

عامان فما فوق

Fisher Price little people corner market

تقوم على مبدأ اللعب التخيلي مع شخصيات في عالمه الصغير الخاص؛ ما يشجعه على تطوير مهارات اللغة والمفردات.