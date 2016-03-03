كيف تحافظين على الحديد في جسمك أثناء حملك؟

يحتوي جسم الطفل حديث الولادة على كمية حديد تقدر بـ250- 300 ملجم، وهذه الكمية مكتسبة بالكامل عن طريق الأم من خلال المشيمة. وإذا لم يتمكن من أخذها نتيجة نقص الحديد لديك فقد يحدث قصور في نموه، أو يولد مبتسراً «قليل الوزن»، ما قد يؤثر على استيعاب الدراسة في وقت لاحق. فكيف تتفادين ذلك؟

حقائق

- الحديد ضروري لإنتاج خضاب الدم في خلايا الدم الحمراء.

- يحتوي جسم المرأة على حوالي جرامين من الحديد. أي ما يقارب ثلثي كمية الحديد موجود داخل الخلايا الحمراء، والربع مخزون داخل بروتين باسم «فيريتين»، أما باقي الحديد فموجود في العضلات والإنزيمات.

- يتطلب الحمل الطبيعي غراماً واحداً من الحديد، منه نصف غرام لإنتاج خلايا حمراء جديدة. ثلث غرام للجنين والمشيمة، خُمس غرام يضيع عن طريق الجلد، البراز والبول، وخُمس غرام آخر يضيع نتيجة النزف وقت الولادة.

- يتطلب إنتاج الحليب عند الرضاعة، الحديد أيضاً. حيث إن كمية الحديد المطلوبة أكبر من الكمية الموجودة في النظام الغذائي العادي.

- قد تؤدي عملية الولادة والرضاعة إلى انخفاض مخزون الحديد في الجسم، وبالتالي الحاجة إلى إضافة الحديد للنساء الحوامل.

علاجه وآثاره

- العلاج المتعارف عليه هو تناول مكملات الحديد، ابتداء من الثلث الثاني للحمل. ولا توجد حاجة للمكملات في النصف الأول؛ لأن الطلب مازال منخفضاً. كما يمكن تناول المكملات عدة مرات في اليوم، وهذا يعتبر أمراً سليماً خلال الحمل.

- إن الآثار الجانبية لمكملات الحديد هي بالأساس: غثيان، إمساك أو تغيير في لون البراز.

- يتحقق الامتصاص الأمثل للحديد عند تناوله قبل وجبة الطعام بنصف ساعة على الأقل، ومن ناحية أخرى فإن تناوله قبل النوم يقلل من الآثار الجانبية.

- إذا كانت هذه الآثار تسبب صعوبة في الاستمرار في تناوله، فمن الممكن تغيير نوعه أو موعد تناوله.

- تحتوي معظم مكملات الحديد على 60 ملجم حديد، يمتص منها 10%. ترتفع الحاجة للحديد خلال فترة الحمل، وتصل لحوالي 7 ملجم لليوم الواحد. كما ترتفع جودة الامتصاص في الأمعاء بسبب تحسن البيئة الحامضية للامتصاص.

- عصير الحمضيات الذي يحتوي على فيتامين C يزيد من نسبة الحمضية في المعدة، ما يحسن الامتصاص؛ بينما تناول الحديد بعد الأدوية المضادة للحموضة يقلل من الامتصاص.

- وجوده في الدم بنسبة عالية يخفف من تشوهات الجنين، مثل تشوهات في الجهاز العصبي المركزي. ويجب إضافة الحديد لحامض الفوليك بعد الثلث الأول للحمل.

الوقاية

- اتبعي نظاماً غذائياً متوازناً قبل وأثناء الحمل والرضاعة؛ لتتجنبي فقر الدم، ما يساعد على تعبئة مخازن الحديد في الجسم.

- تحتوي الأطعمة التالية على الحديد: الكبد، اللحوم، الأسماك «سردين، أنشوفي»، ملفوف، لفت، بروكلي، البقوليات، منتجات القمح الكامل، وأغذية مليئة بالحديد «الحبوب، الأرز، المعكرونة أو الخبز».

- تناولي مكملات الحديد وحامض الفوليك حسب توصيات الطبيب.

- إن كنت تعانين من فقر الدم؛ فاستمري في تناول المكملات لعدة أشهر إضافية، حتى بعد عودة نسبة خضاب الدم للمستوى الطبيعي.