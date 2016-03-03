والد رئيس مباحث شبرا الخمية: «كنت حاسس إن أجله قرب»

مراسل «ONA»:

قال لطفى عبد الكريم، والد الشهيد مقدم مصطفى مصطفى لطفي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا، إنه حتى الآن لم يصدق أن نجله لقى ربه.

وأضاف والد الشهيد في تصريحات لـ”ona” خلال تشييع جثمان نجله : “كنت مستنى أشوفه وأفرح بيه .. ما شوفتوش من شهر ونص .. وكنت كل ما أجى أروحله أخاف أروحله عشان معطلوش عن شغله.. وكنت حاسس إن أجله قرب “.

واكد عبدالكريم، أن نجله كان سيتزوج بعد شهرين من نجلة اللواء حسين عثمان مساعد وزير الداخلية، ولكن قضاء الله نافذ .

واكتفت والدته دلال توفيق سيد احمد بترديد عبارات “منهم لله اللي حرموني منك ياحبيبي.. مع السلامة ياحبيبي”.