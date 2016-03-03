أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

والد رئيس مباحث شبرا الخمية: «كنت حاسس إن أجله قرب»

Google+ Print
والد رئيس مباحث شبرا الخمية: «كنت حاسس إن أجله قرب» والد رئيس مباحث شبرا الخمية: «كنت حاسس إن أجله قرب»

مراسل «ONA»:

قال لطفى عبد الكريم، والد الشهيد مقدم مصطفى مصطفى لطفي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا، إنه حتى الآن لم يصدق أن نجله لقى ربه.

وأضاف والد الشهيد في تصريحات لـ”ona” خلال تشييع جثمان نجله : “كنت مستنى أشوفه وأفرح بيه .. ما شوفتوش من شهر ونص .. وكنت كل ما أجى أروحله أخاف أروحله عشان معطلوش عن شغله.. وكنت حاسس إن أجله قرب “.

واكد عبدالكريم، أن نجله كان سيتزوج بعد شهرين من نجلة اللواء حسين عثمان مساعد وزير الداخلية، ولكن قضاء الله نافذ .

واكتفت والدته دلال توفيق سيد احمد بترديد عبارات “منهم لله اللي حرموني منك ياحبيبي.. مع السلامة ياحبيبي”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا