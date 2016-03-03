إحالة مدير إدارة حماية الأراضي ببورسعيد للنيابة لتستره على تعديات بالمجري الملاحي للقناة

بورسعيد: جمال نوفل

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إيقاف المهندس محمد عبد العال العزازي، مدير إدارة حماية الأراضي بمركز بورسعيد الزراعي عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته الي النيابة العامة بسبب إخفائه معلومات وبيانات حول تعديات موجودة بالأراضي الزراعية للمجري الملاحي لقناة السويس بجنوب بورسعيد لمنع إزالتها وتثبيت هذه المخالفات ومحاولة تثبيت الأمر الواقع .

وقد تم اكتشاف هذه التجاوزات من مدير ادارة حماية الاراضي خلال حملة لازالة المخالفات والتعديات قامت بها مديرية الزراعة وقدم المهندس محمد ابراهيم مدير مديرية الزراعة تقريرا لهذه المخالفات التي قامربها مدير ادارة حماية الاراضي للمحافظة واتخذ قرارة السابق.